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Уже в тридцать пять: психиатр предупредила о случаях ранней деменции после COVID

Елизавета Жесткова объяснила, что забывчивость, раздражительность и обидчивость могут стать первыми признаками деменции, и посоветовала, как предотвратить развитие заболевания.
Анастасия Бобылева 2024-11-09 15:34:25
© Фото: © IMAGO Zoonar.comBerit Kessler www.imago-images.de Global Look Press © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Психиатр Елизавета Жесткова рассказала о признаках заболевания деменцией и о том, кто подвержен этому риску. Она также сообщила, что в последнее время эта болезнь заметно «помолодела».

«Если раньше мы видели таких пациентов от 60 лет и старше, я бы даже сказала, ближе к 70, то сейчас встречаются пациенты, которым нет даже 50 лет. Ну, 35 лет - крайне редкие случаи», - поделилась она.

По словам Елизаветы Жестковой, случаи ранней деменции участились после эпидемии коронавируса. Распознать болезнь можно по нескольким признакам: прежде всего, это ухудшение памяти. Также у человека может поменяться характер, и не в лучшую сторону: он становится раздражительным, обидчивым, вредным или даже агрессивным. Иногда нарушается сон, аппетит, появляется депрессия.

Однако предотвратить развитие заболевания можно, уверяет психиатр. Например, отличной профилактикой станет новое хобби - кроссворды и сканворды, изучение языков, раскрашивание картины по номерам. Также помогает активный образ жизни.

«Лучше всего добавить какую-то деятельность, которая для вас была непривычна. Например, если вы преподаватель иностранных языков, вам не поможет изучать иностранные языки, вы, например, берете кроссворды», - добавила она.

Жесткова подчеркнула, что чтение книг также очень полезно для тех, кто хочет избежать деменции.

Ранее ученые из Великобритании научились заранее предсказывать деменцию. Они проанализировали с помощью МРТ изменения в пассивной работе мозга у более тысячи добровольцев и выявили закономерности между результатами исследования и возникновением болезни.

#Совет #наш эксклюзив #психиатр #деменция
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