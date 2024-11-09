После поражения на выборах вице-президент США Камала Харрис может стать судьей Верховного суда США. Такое случится, если верховный судья Соня Сотомайор уйдет с поста по состоянию здоровья, и действующий глава США Джо Байден сможет выдвинуть Харрис в кандидаты на пост.

Кроме того, издание Newsweek сообщило, что Камала Харрис может снова баллотироваться в президенты, на пост губернатора штата Калифорния, либо отказаться от дальнейшей политической деятельности.

Ранее Джо Байден прокомментировал проигрыш Харрис на президентских выборах. Он объяснил, что Харрис вступила в гонку «при чрезвычайных обстоятельствах», а именно после снятия нынешнего президента с выборов.