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Харрис может стать судьей Верховного суда США

Также в будущем она может снова баллотироваться в президенты или на пост губернатора Калифорнии.
Таисия Кваша 2024-11-09 15:00:09
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

После поражения на выборах вице-президент США Камала Харрис может стать судьей Верховного суда США. Такое случится, если верховный судья Соня Сотомайор уйдет с поста по состоянию здоровья, и действующий глава США Джо Байден сможет выдвинуть Харрис в кандидаты на пост.

Кроме того, издание Newsweek сообщило, что Камала Харрис может снова баллотироваться в президенты, на пост губернатора штата Калифорния, либо отказаться от дальнейшей политической деятельности.

Ранее Джо Байден прокомментировал проигрыш Харрис на президентских выборах. Он объяснил, что Харрис вступила в гонку «при чрезвычайных обстоятельствах», а именно после снятия нынешнего президента с выборов.

#в стране и мире #сша #Камала Харрис #верховный суд США
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