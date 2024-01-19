Тарпищев назвал успехи Андреевой на AO результатом ее «потрясающей» воли

Результативная игра российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии Australian Open показывает ее силу воли и формирует ее как спортсмена мирового уровня. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Очень радует Андреева. Она сегодня в тяжелейшей борьбе обыграла француженку Парри. Это результат с большим плюсом в пользу Андреевой в плане ее формирования и ее потрясающих волевых усилий. Андреева уже в 16 сильнейших, так же как и Тимофеева, которая сегодня обыграла бразильянку», - рассказал специалист.

По словам главы федерации, молодое поколение российских теннисисток показывает впечатляющие результаты и в ближайшем будущем они смогут составить конкуренцию элите мирового тенниса.

«Меня радует, что мы идем по пути смены поколений у женщин, и в следующем году они будут создавать серьезные проблемы для любых теннисисток мирового класса... Конечно, надежно играют и Соболенко, и Швендек - белорусские теннисистки, и польская теннисистка, которая хорошее впечатление оставляет. Но я надеюсь, что наша молодежь еще удивит нас на этом турнире и мы можем ждать от них сенсаций», - сказал Тарпищев.

Напомним, что накануне Андреева обыграла в третьем круге Australian Open в Мельбурне француженку Диан Парри и вышла в 1/8 финала престижного турнира. Итоговый счет напряженного поединка, который длился 2 часа 23 минуты, - 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).