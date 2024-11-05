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Путин озвучил условия взаимодействия России с другими странами

Во время вручения верительных грамот президент Путин обозначил условия, на которых Россия готова взаимодействовать с другими государствами.
Марина Крижановская 2024-11-05 14:14:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация открыта для сотрудничества со всеми государствами, и оно должно быть взаимовыгодным и равноправным. С такими словами к прибывшим в Россию послам обратился президент Владимир Путин.

Во время церемонии вручения верительных грамот Путин подчеркнул, что взаимодействие России с другими державами строится на принципах невмешательства во внутренние дела.

«Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права», - заявил российский лидер.

В Кремле в торжественной церемонии приняли участие послы Японии, Албании, Мальты, Канады, Новой Зеландии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Финляндии, а также Израиля и ряда других стран Африки, Азии и Южной Америки.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Сотрудничество #Послы #верительные грамоты
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