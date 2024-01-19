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В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву данные о российских военных

Жительница республики передавала ВСУ данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ.
Андрей Аркадьев 2024-01-19 14:18:01
© Фото: ФСБ Дмитрий Макеев, РИА Новости

В Луганской Народной Республике задержали злоумышленницу, которая передавала сведения о расположении российских войск противнику. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ЛНР.

Задержанная является гражданкой Украины. Как уточняет пресс-служба, женщина действовала в интересах спецслужб другой страны, руководствуясь личными мотивами.

Украинской стороне передавались данные о местах дислокации личного состава и военной техники участников военной операции по защите Донбасса.

Накануне силовики задержали в Крыму пособника украинских спецслужб. Мужчина снимал фото и видео стратегически важных объектов и передавал их противнику.

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