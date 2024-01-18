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МВД и ФСБ задержали в Крыму пособника украинских спецслужб

Мужчина снимал фото и видео стратегически важных объектов и передавал их противнику.
Андрей Аркадьев 2024-01-18 12:56:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Российские силовики задержали в Крыму пособника украинских спецслужб. По данным МВД по республике, 28-летний мужчина за денежное вознаграждение вел съемку стратегически важных объектов и отправлял сделанные фото и видео противнику.

При обыске у задержанного дома обнаружили 400-граммовую тротиловую шашку. Операция проводилась вместе с сотрудниками ФСБ. Злоумышленник оказался в поле зрения после того, как опубликовал в проукраинских пабликах данные о стратегически важных объектах.

Как уточняет пресс-служба, мужчина передвигался на велосипеде и незаметно снимал на камеру интересующие противника места. 

У мужчины нашли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютеры с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на дроны, крупную сумму в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества.

Против задержанного завели дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Злоумышленник задержан и помещен в СИЗО.

#в стране и мире #Крым #украинские спецслужбы
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