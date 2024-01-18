МВД и ФСБ задержали в Крыму пособника украинских спецслужб

Российские силовики задержали в Крыму пособника украинских спецслужб. По данным МВД по республике, 28-летний мужчина за денежное вознаграждение вел съемку стратегически важных объектов и отправлял сделанные фото и видео противнику.

При обыске у задержанного дома обнаружили 400-граммовую тротиловую шашку. Операция проводилась вместе с сотрудниками ФСБ. Злоумышленник оказался в поле зрения после того, как опубликовал в проукраинских пабликах данные о стратегически важных объектах.

Как уточняет пресс-служба, мужчина передвигался на велосипеде и незаметно снимал на камеру интересующие противника места.

У мужчины нашли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютеры с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на дроны, крупную сумму в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества.

Против задержанного завели дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Злоумышленник задержан и помещен в СИЗО.