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Морпехи показали захваченные позиции ВСУ в курском приграничье

Националисты при отступлении даже оставили тела погибших и раненых сослуживцев.
2024-11-09 09:46:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В лесу курского приграничья бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» захватили позиции, уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ. На одном из участков российские военные устроили засаду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Противник сюда заскочил, заблокировал дорогу, отрезал нам подвоз. Поэтому в кратчайшие сроки нужно было его отсюда выбивать, чтобы можно было проезжать к своим», - говорит морской пехотинец с позывным «Истина».

Националисты оказались застигнуты врасплох. Они попытались оказать сопротивление, но безрезультативно.

Отступая, враг оставил оружие, боеприпасы, тела погибших и раненых сослуживцев. Кроме того, морпехам удалось захватить трофейное западное оружие, в том числе . Также они наши шевроны с флагами США и Великобритании.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #МО РФ #морпехи #приграничье #СВО
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