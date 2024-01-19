Эксперт Колодочкин предупредил водителей об опасности езды со снегом на крыше

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» рассказал, чем может быть опасно вождение с огромной шапкой снега на крыше.

«Это опасно. В первую очередь для самого водителя. То, что она полетит в "морду" тому, кто едет за вами, - это второе дело, если ветром сдует. Но она может свалиться на ваше же ветровое стекло при первом торможении, что обычно и происходит», - рассказал автоэксперт.

Колодочкин предупреждает, что есть опасность «ослепнуть» в какой-то момент, и никакие дворники с этим сугробом не справятся. По его словам, многие водители едут со снегом на крыше в надежде, что его сдует ветром, однако эксперт не советует так рисковать.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков назвал три правила вождения в гололед и снегопад. Важно понимать возможности своего автомобиля и думать не только за себя, но и «за другого парня», который может не увидеть вас в снегопад, советует специалист.