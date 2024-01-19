МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Колодочкин предупредил водителей об опасности езды со снегом на крыше

Специалист объяснил, что при первом же торможении сугроб на крыше автомобиля может оказаться на ветровом стекле, что приведет к «ослеплению» водителя.
Игнат Далакян 2024-01-19 14:27:01
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» рассказал, чем может быть опасно вождение с огромной шапкой снега на крыше.

«Это опасно. В первую очередь для самого водителя. То, что она полетит в "морду" тому, кто едет за вами, - это второе дело, если ветром сдует. Но она может свалиться на ваше же ветровое стекло при первом торможении, что обычно и происходит», - рассказал автоэксперт.

Колодочкин предупреждает, что есть опасность «ослепнуть» в какой-то момент, и никакие дворники с этим сугробом не справятся. По его словам, многие водители едут со снегом на крыше в надежде, что его сдует ветром, однако эксперт не советует так рисковать.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков назвал три правила вождения в гололед и снегопад. Важно понимать возможности своего автомобиля и думать не только за себя, но и «за другого парня», который может не увидеть вас в снегопад, советует специалист.

#Автомобили #водители #автомобилисты #наш эксклюзив #сугроб #езда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»