В Казахстане введут единый часовой пояс с 1 марта

Власти Казахстана приняли решение о переходе страны на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Сейчас в стране используются два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6, однако после перехода в республике останется только UTC+5 (московское время плюс два часа), в городах, которые используют второй часовой пояс, переведут время на один час назад. Изменения предложили внести ученые и эксперты, вошедшие в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

«Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными просьбами казахстанцев переехать в наиболее удобный часовой пояс. В его состав входят представители научных институтов, медицинских вузов, органов центральной и местной власти, депутаты парламента», - сообщили в пресс-службе Минторга.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об установлении второй часовой зоны в новых регионах страны. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях установлен московский часовой пояс.