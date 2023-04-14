Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах

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Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении московского часового пояса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяется на четыре новых региона. Они включены в состав территорий, образующих вторую часовую зону.

Напомним, в прошлом году Министерство внутренних дел России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомобилей из вошедших в состав РФ четырех новых регионов. Позднее Центробанк РФ открыл территориальные учреждения в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области.