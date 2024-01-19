Эксперт Маринин объяснил, почему отправленных на МКС космонавтов назвали туристами

Научный редактор компании «Роскосмос Медиа» и академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин рассказал «Звезде» о том, кто вошел в третью команду космических туристов, отправленных на МКС, кто обычно занимается космическим туризмом и чем прибывшие занимаются на космической станции.

В состав команды туристов вошли командир корабля и экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который выполняет уже свой второй полет на «драконе», пилот корабля и полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, шведский кандидат в астронавты ЕКА (Европейское космическое агентство) Маркус Вандт и пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджы. И если бывший астронавт NASA - это штатный сотрудник SpaceX, то места трех специалистов оплатили различные страны и организации. Так, Италия оплатила место Вилладеи, Турция - Гезеравджы, а швед полетел от лица ЕКА.

«На самом деле никто из них не имеет статуса туриста. Все коммерческие полеты сейчас являются туристическими. Разные страны оплачивают полеты этих людей и ставят им свои задачи», - объяснил ученый.

Рассуждая о статусе «космического туриста», эксперт пришел к выводу, что таковыми могут по-настоящему считаться лишь те, кто самостоятельно оплачивать свою поездку на МКС. В качестве примера Маринин вспомнил, как на российском корабле на МКС отправились два японских туриста.

«С нами лет 15 назад летал даже владелец цирка из Америки, он взял себе место на станции на одну неделю. Но просто так отдыхать туда никто не летает», - рассказал Маринин.

Что же касается распорядка дня «настоящих» туристов на МКС, то здесь все зависит от самих посетителей станции. Даже не выступая от лица какой-либо организации, частные клиенты предпочитают либо ставить собственные эксперименты, либо делать это в формате благотворительности.

«Возвращаясь к японцам, они набрали себе достаточное число именно научных задач. Конечно, они снимали друг друга, снимали Землю и жили в свое удовольствие, но в то же время они частично окупили свой полет, выполняя какие-то эксперименты, поставленные самими собой или взятые на покрытие затрат», - подытожил академик.

Корабль Crew Dragon с командой из четырех космических туристов отправился на МКС с площадки Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Команда пробудет более двух недель на станции, где примет участие в 30 научных экспериментах.