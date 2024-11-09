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Вильфанд: пепел от вулкана Шивелуч затруднит авиаполеты

По словам метеоролога Вильфанда, Шивелуч - это «живучий вулкан и постоянно пульсирует».
Глеб Владовский 2024-11-09 01:35:35
© Фото: Юрий Демянчук РИА Новости

Выброшенный вулканом Шивелуч пепел создает огромные трудности для авиаполетов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, летчиков постоянно обеспечивают надежными прогнозами перемещения вулканического пепла. Текущая ситуация вызывает тревогу, особенно зимой, когда пепел из вулкана попадают на большие высоты.

«Эта тревожность заключается в том, что если они пробивают атмосферу и пепел в стратосфере, тогда он долго там находится, и это действительно мешает, возникает проблема для безопасного перемещения самолетов, для безопасности полетов. 11 км - это действительно много», - приводит его слова ТАСС.

Вильфанд также отметил, что Шивелуч - это «живучий вулкан и постоянно пульсирует». Поэтому в выбросе пепла нет ничего необычного.

Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана на Камчатском крае, на дорогах образовался слой пепла толщиной не менее 10 сантиметров.

#в стране и мире #Камчатский край #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #вулкан шивелуч
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