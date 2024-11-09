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В МИД допустили разрыв дипотношений с США из-за Украины

Замглавы МИД России Рябков рассказал о вариантах, при которых Москва пойдет на разыв дипломатических отношений с Вашингтоном.
Марина Крижановская 2024-11-09 13:40:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сохраняется угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США, это станет возможным в том случае, если произойдет эскалация украинского конфликта или изъятие российских замороженных авуаров (активов). О таком сценарии в интервью «Интерфаксу» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я сказал, что мы никогда сами не идем на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке "нажать" на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдет ва-банк», - рассказал он агентству.

По словам Рябкова, это не значит, что в случае такой ситуации Москва автоматически примет решение. Вариант разрыва дипотношений можно будет рассмотреть без попытки понять, чем это закончится. Он добавил, что Россия безусловно пойдет на такой шаг, «если они пойдут на что-то подобное в этой сфере».

«Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации. Вот, что я говорил», - пояснил высокопоставленный дипломат.

В конце октября Сергей Рябков призвал не недооценивать риск столкновения двух сверхдержав - России и США, отношения между которыми находятся на низшей точке за многие десятилетия. В то же время в самых разных сферах Вашингтон продолжает испытывать Москву на прочность.

#Россия #сша #МИД РФ #Сергей Рябков #украинский конфликт #замороженные активы #разрыв дипотношений
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