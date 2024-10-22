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МИД РФ: нельзя недооценивать риск столкновения России и США

По словам замглавы МИД РФ, отношения между двумя странами находятся на низшей точке. Вашингтон также продолжает испытывать Москву на прочность.
Глеб Владовский 2024-10-22 10:42:55
© Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress

Риск столкновения России и США нельзя недооценивать в нынешних реалиях. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика».

«Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», - отметил дипломат.

По словам Рябкова, Вашингтон продолжает испытывать Москву на прочность в самых разных сферах. При этом в РФ не чертят «красных линий», которые страны Запада могут использовать в своих целях.

Кроме того, по словам дипломата, ядерное сдерживание работает не полностью, и этим обусловлена необходимость модификации российской ядерной доктрины. Он также выразил надежду, что сигналы, закладываемые в эту работу, будут понятны Западу.

#в стране и мире #сша #Сергей Рябков #ядерная доктрина #столкновение
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