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Прокуратура начала проверку из-за выброшенного из поезда кота в Кирове

Служба проверит сведения о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде.
Алексей Курильченко 2024-01-19 13:32:01
© Фото: Ольга Кудряшова, ВКонтакте

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента с котом, которого проводница выбросила из вагона поезда в Кирове. Проверка организована по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке животных.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Проводница выбросила из вагона кота по кличке Твикс, принадлежащего одному из пассажиров. Работница заявила, что приняла кота за бездомного - при этом животное перевозилось по специальному билету. В РЖД пообещали дать соответствующую оценку действиям работника, принесли извинения и пообещали помочь в поисках и возвращении Твикса.

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