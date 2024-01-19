Прокуратура начала проверку из-за выброшенного из поезда кота в Кирове

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента с котом, которого проводница выбросила из вагона поезда в Кирове. Проверка организована по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке животных.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Проводница выбросила из вагона кота по кличке Твикс, принадлежащего одному из пассажиров. Работница заявила, что приняла кота за бездомного - при этом животное перевозилось по специальному билету. В РЖД пообещали дать соответствующую оценку действиям работника, принесли извинения и пообещали помочь в поисках и возвращении Твикса.