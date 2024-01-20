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Хоровой Собор в Кронштадтском Морском Никольском соборе: прямая трансляция

Мероприятие приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
2024-01-20 13:55:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сайт телеканал «Звезда» ведет прямую трансляцию Хорового собора в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе. Мероприятие стало продолжением Третьего Рождественского хорового собора, прошедшего 14 января 2024 года в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. В концерте примут участие более 250 человек из 8 военных и православных исполнительских коллективов.

В Хоровом соборе участвуют: Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф.М. Козлова Дома офицеров Западного Военного Округа, хоровой коллектив «Крылья» Санкт-Петербургской детской школы искусств № 37, концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), хор курсантов «Гардемарин» Военно-морской академии, Детский хор Санкт-Петербургского телевидения и радио, Мужской хор «Александр Невский».

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