Хоровой Собор в Кронштадтском Морском Никольском соборе: прямая трансляция

Сайт телеканал «Звезда» ведет прямую трансляцию Хорового собора в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе. Мероприятие стало продолжением Третьего Рождественского хорового собора, прошедшего 14 января 2024 года в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. В концерте примут участие более 250 человек из 8 военных и православных исполнительских коллективов.

В Хоровом соборе участвуют: Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф.М. Козлова Дома офицеров Западного Военного Округа, хоровой коллектив «Крылья» Санкт-Петербургской детской школы искусств № 37, концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), хор курсантов «Гардемарин» Военно-морской академии, Детский хор Санкт-Петербургского телевидения и радио, Мужской хор «Александр Невский».