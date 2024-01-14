МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Третий Рождественский хоровой Собор в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

Каждый хоровой коллектив представит программу, составленную из произведений христианской духовной музыки и рождественские колядки из своего репертуара.
Иван Линдеманн 2024-01-14 14:00:01
© Фото: Минобороны России

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации проходит Третий Рождественский хоровой Собор. В мероприятии принимают участие более 250 человек из военных и православных коллективов.

В частности, каждый желающий может услышать песнопения Православного хора и ансамбля Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», Женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и других.

Каждый хоровой коллектив представит программу, составленную из произведений христианской духовной музыки, и рождественские колядки из своего репертуара.

Еще один хоровой Собор пройдет 20 января в Морском Соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте - в честь Крещения Господня.

Праздничные мероприятия проводятся в соответствии с решением первого заместителя Министра обороны России Руслана Цаликова.

#праздник #Рождество #Главный храм ВС РФ #хоровой собор #песнопения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»