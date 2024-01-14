Третий Рождественский хоровой Собор в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации проходит Третий Рождественский хоровой Собор. В мероприятии принимают участие более 250 человек из военных и православных коллективов.

В частности, каждый желающий может услышать песнопения Православного хора и ансамбля Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», Женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и других.

Каждый хоровой коллектив представит программу, составленную из произведений христианской духовной музыки, и рождественские колядки из своего репертуара.

Еще один хоровой Собор пройдет 20 января в Морском Соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте - в честь Крещения Господня.

Праздничные мероприятия проводятся в соответствии с решением первого заместителя Министра обороны России Руслана Цаликова.