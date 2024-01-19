Свидетель описала момент аварии с наездом машины на остановку с людьми в Москве

По меньшей мере двое пострадавших в результате наезда «Нивы» на остановку с людьми в Москве получили тяжелые травмы. Об этом «Звезде» рассказала очевидец аварии Светлана Брызгалова.

Женщина находилась дома и выглянула в окно через секунду после того, как машина врезалась в группу людей, ожидавших транспорт в остановочном павильоне.

«Парень кричал, ему было больно. Скорая приехала, реанимация. С женщиной одной очень плохо было, парня тоже на носилках жестких увезли», - рассказала свидетель.

По словам женщины, многие люди и сам водитель помогали пострадавшим. Она предположила, что могло случиться «с машиной что-то», так как ее развернуло в противоположном направлении и вынесло на остановку. Удар был столь сильным, что завалился даже один из бетонных блоков ограждения.

Ранее сообщалось, что сегодня утром легковушка врезалась в остановку на Новочеркасском бульваре в Москве, по предварительной информации, пострадали пять человек.