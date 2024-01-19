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Легковушка въехала в остановку в Москве, пострадали пять человек

Авария произошла на Новочеркасском бульваре.
Ирина Елагина 2024-01-19 10:14:01
© Фото: Прокуратура г. Москвы

Пять пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля на остановку на Новочеркасском бульваре в Москве утром 19 января.

По информации экстренных служб, водитель «Нивы» выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку, где люди ждали общественный транспорт. Ранения различной степени тяжести получили как минимум пятеро, четверых из них увезли в больницу.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии, движение на месте ДТП сейчас затруднено. Сообщается, что за рулем машины находился 22-летний мужчина.

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