Легковушка въехала в остановку в Москве, пострадали пять человек

Пять пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля на остановку на Новочеркасском бульваре в Москве утром 19 января.

По информации экстренных служб, водитель «Нивы» выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку, где люди ждали общественный транспорт. Ранения различной степени тяжести получили как минимум пятеро, четверых из них увезли в больницу.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии, движение на месте ДТП сейчас затруднено. Сообщается, что за рулем машины находился 22-летний мужчина.