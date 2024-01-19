Утерянный в Иркутской области контейнер с радиоактивным цезием-137 нашли

Утерянный в Иркутской области контейнер с радиоактивным веществом цезий-137 обнаружен. Об этом сообщили в Telegram-канале компании, которой принадлежит источник.

«С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась!» - говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Ян Шарипов отметил, что такой вариант развития событий является лучшим, и поблагодарил принимавших участие в поиске людей.

В компании сообщили, что источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативных действий.

Ранее гендиректор компании, которой принадлежит источник, Ян Шарипов рассказал подробности утери контейнера с цезием-137 в Иркутской области. По его словам, источник был выронен на зимнике в результате тряски в условиях метели и торосов на дороге.