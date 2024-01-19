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Стали известны подробности утери контейнера с цезием-137 в Иркутской области

Как сообщил гендиректор утерявшей контейнер компании, источник был выронен на зимнике в результате тряски в условиях метели и торосов на дороге.
Игнат Далакян 2024-01-19 11:17:01
© Фото: tng.tagras.ru © Видео: Youtube, Сайт Ирк.ру «Твой Иркутск»

В Иркутской области ведутся поиски утерянного во время пути по зимнику контейнера с радиоактивным источником цезий-137. Об этом сообщил генеральный директор нефтесервисной компании, которой принадлежит источник, Ян Шарипов.

Инцидент произошел несколько дней назад между городом Усть-Кут и пикетом Непа в условиях метели и торосов на зимнике. Коллектив отряда преодолел около 100 км пути и в результате тряски источник был выронен на зимнике, отметил гендиректор компании.

«Компания объявляет премию 200 тысяч рублей любому, кто обладает информацией о местонахождении нашего источника. И отдельно большая просьба ни в коем случае его не открывать, не вскрывать без участия наших специалистов», - сказал Шарипов.

Особо Шарипов отметил, что утерянный источник цезия-137 находится в защитном контейнере, который обеспечивает его полную безопасность. В настоящее время две поисковые бригады ищут пропажу со специальным дозиметрическим оборудованием.

Гендиректор компании также сообщил, что источник относится к четвертому классу опасности, одной из самых низших категорий опасности. Уже на расстоянии пяти метров от контейнера фоновое излучение не превышает естественного.

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