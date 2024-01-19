В посылке из Москвы в Нюртинген нашли флейту из человеческой кости

Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли флейту, изготовленную из человеческой кости, в посылке из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Посылка должна была отправиться в немецкий город Нюртинген, инструмент обнаружили с помощью рентгеновской установки. Результат таможенной экспертизы показал, что в посылке была флейта Канглинг (Ганлин) - их используют последователи тибетского буддизма для совершения обряда чод. Ведомство передало находку сотрудникам МВД России для дальнейшего разбирательства.

«Сам ритуальный атрибут изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи. Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности», - сообщили в ФТС.

Ранее сотрудники таможенной службы обнаружили редких африканских котят сервала, которых пытались вывезти из России и сбыть на «черном рынке». Двухмесячные котята отправлены в парк львов «Земля Прайда», откуда их перенаправили в Липецкий зоопарк до тех пор, пока им не подберут постоянный дом.