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Таможенники спасли двухмесячных котят редкого сервала от «черного рынка»

Котята еще слишком маленькие, чтобы жить без мамы - в этом возрасте они должны учиться у мамы выживанию.
Анна Назайкина 2024-01-11 13:54:01
© Фото: radionovasg, Telegram © Видео: radionovasg, Telegram

Редких африканских сервалов пытались незаконно вывезти из России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она также опубликовала видео с испуганными малышами.

Она отметила, что эти котята попадают под действие Конвенции СИТЕС (документ о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Радионова предположила, что маленьких хищников планировали сбыть на «черном рынке». У нарушителей не было необходимых документов и сертификата.

«Котят осмотрели специалисты: им примерно 2 месяца, состояние удовлетворительное, с небольшими признаками истощения, напуганы», - написала она.

Было подчеркнуто, что котята еще слишком маленькие, чтобы жить без мамы - в этом возрасте они должны быть рядом с ней и учиться у нее выживанию.

Сервалов на время отправят в парк львов «Земля Прайда». Далее их ждут в Липецком зоопарке, где они будут находиться, пока им не подберут постоянный дом.

#сервал #ФТС #таможенники #"черный" рынок #котята
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