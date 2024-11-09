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В Курской области взяли в плен женщину-стрелка ВСУ

Изначально она служила поваром в тылу, но потом ее отправили на передовую.
2024-11-09 11:54:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские бойцы в Курской области взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ. В ходе беседы она рассказала, что добровольно отправилась служить, потому что осталась одна и у нее не хватало средств на существование. Видео с ней опубликовало Министерство обороны РФ.

«Я осталось одна и не понимала, как дальше жить. У меня двое детей. Дочка училась, сын тоже в школу ходил. У меня не было ни работы, ни жилья, ни семьи, ни мужа, ни родственников, ни родителей», - рассказала взятая в плен Наталья Балаклицкая.

Она рассказала, что изначально ее поставили работать поваром в тылу. Но уже позже в бригаде стало не хватать «мяса», поэтому на линию соприкосновения решили отправить женщин, а ее назначили стрелком.

По словам Балаклицкой, командование грозило расстрелом за отказ отправиться в Курскую область.

Ранее другой пленный уже рассказывал, что в Вооруженных силах Украины ловят и расстреливают тех, кто пытается сбежать. По его словам, в ВСУ есть специально обученные люди, которые ищут и убиваю дезертиров.

Поведавший об этом солдат был взят в плен российскими военными в Курской области.

#армия #Минобороны России #Курская область #МО РФ #повар #пленный #Наталья Балаклицкая
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