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Пленный рассказал о расстрелах в ВСУ за попытку дезертирства

Также украинское командование распускало слухи, что якобы российские военнослужащие не берут в плен.
2024-10-28 11:02:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Вооруженных силах Украины солдат, пытающихся сбежать, ловят и расстреливают. О таком обращении с собственными же людьми рассказал взятый в плен российскими бойцами украинец Борис Довбик.

«Были специально обученные люди. Ловили людей и расстреливали», - поделился он на видео, предоставленном Министерством обороны России.

Также пленный рассказал о ходивших в ВСУ слухах, что российские военнослужащие якобы не берут в плен украинцев. В частности, командование заверяло в этом украинских солдат.

Довбик был пленен в Курской области. Его подразделение окружили военнослужащие группировки «Север». Эвакуировать солдат не получалось. Командование бросило своих людей, даже не пытаясь вывезти раненых.

«В подвалах оставались "трехсотые" и даже "двухсотые". Всех побросали», - признался пленный.

Когда Борис вышел из посадки, его приняли российские военнослужащие.

Ранее другой пленный призвал устроить новый Майдан на Украине и отстранить Владимира Зеленского от власти.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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