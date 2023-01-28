Две россиянки разыграли титул юниорского Australian Open

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Российская теннисистка Алина Корнеева одержала волевую победу в финале юниорского Australian Open, обыграв в решающем матче соотечественницу Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Девушки провели на корте 3 часа 19 минут.

Обеим спортсменкам по 15 лет, Андреева трижды побеждала на юниорском уровне и четыре раза становилась чемпионкой на турнирах Международной федерации тенниса. На счету Корнеевой, помимо победы на Открытом чемпионате Австралии, восемь титулов на юниорском уровне и один выигранный турнир ITF.

Это первый случай в истории «австралийского шлема», когда в финале сошлись исключительно представители России. Ранее подобного не было ни в одном разряде. Победительницами же наши девушки становились четырежды: две «виктории», в 2006 и 2007 годах, на счету Анастасии Павлюченковой, в 2009 году титул выиграла Ксения Первак, в 2014-м - Елизавета Куличкова.

Также сегодня состоится финал женского одиночного противостояния на Australian Open. Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч начнется в 11:30 по московскому времени. А завтра решится судьба титула первого в сезоне турнира «Большого шлема» среди мужчин. В решающем поединке, по итогам которого определится первый номер мирового рейтинга, сразятся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.