Украинские войска потеряли более 220 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По словам представителя российского оборонного ведомства, в районе Серебрянского лесничества и западнее населенного пункта Червонная Диброва подразделения мотострелковой бригады при поддержке артиллерийских расчетов и авиации нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

В районе Торского участка огнем артиллерии группировки войск уничтожены позиции 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, отметил Савчук.

«За сутки потери противника составили более 220 военнослужащих, уничтожены шесть боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley», - рассказал Савчук.

Представитель Минобороны России отметил, что средствами ПВО сбиты два беспилотника ВСУ в районе населенного пункта Кременная.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777, САУ 2С1 "Гвоздика", 105-мм М119, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля», - добавил Савчук.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский поделился успехами российской армии на Купянском направлении. По его словам, в частности, ВС РФ уничтожили два вражеских танка за сутки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.