В ЦАХАЛ зафиксировали прилет 80 снарядов из Ливана на территорию Израиля

Около 80 снарядов за сутки выпустили с территории Ливана в направлении Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Около 80 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали сегодня из Ливана на территорию Израиля», - говорится в заявлении.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что продолжат работу над защитой государства Израиль и его народа от угрозы, исходящей от ливанского движения.

«Хезболла» регулярно обстреливает территорию Израиля. Так, 7 ноября за сутки с территории Ливана прилетело около 170 единиц боеприпасов.