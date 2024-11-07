Около 170 снарядов выпустили за сутки из Ливана в сторону Израиля

Израильские военнослужащие за минувшие сутки зафиксировали запуск около 170 единиц боеприпасов с территории Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Около 170 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали сегодня из Ливана на территорию Израиля», - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что продолжат «защищать Израиль и его народ от угроз» со стороны ливанского движения.

Напомним, что 31 октября с территории Ливана зафиксировали запуск около 60 снарядов в сторону Израиля.