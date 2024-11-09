Три мирных жителя ДНР погибли после обстрелов ВСУ

Три мирных жителя погибли, еще два человека пострадали при обстрелах ВСУ. Украинские боевики за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом националисты выпустили 65 боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Один обстрел - на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на горловском направлении», - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

В сообщении также отмечается, что повреждено одно жилое домостроение и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в представительства ДНР в СЦКК сообщали, что украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР. Боевики выпустили 13 снарядов, в результате чего три мирных жителя получили ранения.