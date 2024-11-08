Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что на донецком направлении зафиксировали два обстрела. Еще три пришлись на горловское направление.

«Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц. Повреждено четыре жилых домостроения», - говорится в сводке.

Уточняется, что всего боевики выпустили 13 боеприпасов в сторону ДНР.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР, в результате целями становятся проживающие там мирные жители. Так, 6 ноября боевики 16 раз за сутки обстреляли территорию региона.