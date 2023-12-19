ВСУ оставили растяжки, мины и механизмы замыкания в городе-призраке под Мариуполем

На заднем дворе одного из домов сапером пришлось подорвать коварную противопехотную осколочную мину ПОМ-2, оставленную ВСУ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В поселок-призрак в пригороде Мариуполя только сейчас начинает возвращаться мирная жизнь. Тишину пустых улиц и дворов нарушает звук миноискателя. Повсюду разрушенные дома и много работы для саперов. Отступая в сторону Волновахи, боевики ВСУ усыпали здесь все противопехотными минами.

Саперы планомерно переходят от дома к дому. Понять логику минирования здесь невозможно. Требуется сплошная зачистка.

«Минировали серьезно, беспорядочно. Никакого шаблона нет. Каждый участок представляет собой большую опасность. Люди просят посмотреть быстрее, потому что боятся заходить на свои территории. Заходим, смотрим», - рассказал командир отделения саперов с позывным «Чекист».

Электричество уже восстановили, и некоторые дома вполне пригодны для проживания, если бы не мины-сюрпризы, которые оставили после себя украинские боевики.

«Их незаметно эти мины, они зеленого цвета, трава тоже», - указал местный житель Сергей.

На заднем дворе одного из домов саперы группировки войск «Восток» нашли коварную противопехотную осколочную мину ПОМ-2. Ее невозможно обезвредить из-за чувствительных датчиков. Сюда она в прямом смысле прилетела. ВСУ проводили дистанционное минирование с помощью реактивных систем залпового огня «Град». Тут повсюду хвостовики от ракет, которые и были начинены минами.

«Только за последние три месяца в частном секторе и на сельхоз угодьях найдено и уничтожено свыше 1700 взрывоопасных предметов», - отметил командир сводного отряда разминирования инженерных войск с позывным «Кот».

Мину сначала пытались сорвать с места, зацепив ее специальным крюком-кошкой. Но это не сработало. Саперы решили действовать наверняка. Подорвали ее дистанционно накладным зарядом.

Противопехотные мины - это лишь малая часть смертоносных ловушек, с которыми приходится сталкиваться нашим саперам.

«Растяжки на открытие дверей, за закрытие дверей. Устанавливались механизмы замыкания под ковриками входа», - добавил командир инженерно-саперного взвода с позывным «Жора».

Ранее в Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича после разминирования. Часть продукции используют для восстановления предприятия.