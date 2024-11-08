МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль нанес удар по центру города Тир в Ливане

К месту атаки подъехали машины скорой помощи и прибыли спасатели.
Анастасия Бобылева 2024-11-08 20:59:44
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана и полностью уничтожила несколько зданий в городе Тир. Очевидцы рассказали, что к месту событий подъехало много карет скорой помощи, также прибыли спасатели.

«Израильские самолеты нанесли несколько очень сильных ударов по центру Тира в районе окружной имени Джумблата. Несколько зданий полностью разрушены», - передает слова очевидцев РИА Новости.

Ранее в результате удара ЦАХАЛ  по лагерю беженцев Нусейрат в Газе погибли четыре человека, среди них один ребенок. Еще 17 мирных жителей получили ранения.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 