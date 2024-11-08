Израиль нанес удар по центру города Тир в Ливане

Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана и полностью уничтожила несколько зданий в городе Тир. Очевидцы рассказали, что к месту событий подъехало много карет скорой помощи, также прибыли спасатели.

«Израильские самолеты нанесли несколько очень сильных ударов по центру Тира в районе окружной имени Джумблата. Несколько зданий полностью разрушены», - передает слова очевидцев РИА Новости.

Ранее в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат в Газе погибли четыре человека, среди них один ребенок. Еще 17 мирных жителей получили ранения.