Дроны-камикадзе уничтожили Bradley и Stryker на Краснолиманском направлении

Российские дроны-камикадзе уничтожили БМП Bradley и бронированную машину Stryker американского производства на Краснолиманском направлении, а личный состав противника бросил технику и бежал в лес. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.
Также он заявил о срыве попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Серебрянского лесничества. Между тем артиллеристы нанесли огневое поражение по более чем 100 целям ВСУ в районах Северска, Торского, Ямполовки.
Суточные потери украинской стороны превысили 160 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух бронемашин, трех автомобилей, САУ «Акация» и миномета.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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