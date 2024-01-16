Дроны-камикадзе уничтожили Bradley и Stryker на Краснолиманском направлении

Российские дроны-камикадзе уничтожили БМП Bradley и бронированную машину Stryker американского производства на Краснолиманском направлении, а личный состав противника бросил технику и бежал в лес. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

Также он заявил о срыве попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Серебрянского лесничества. Между тем артиллеристы нанесли огневое поражение по более чем 100 целям ВСУ в районах Северска, Торского, Ямполовки.

Суточные потери украинской стороны превысили 160 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух бронемашин, трех автомобилей, САУ «Акация» и миномета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.