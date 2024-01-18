МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белгороде объявили ракетную опасность

Жителям города рекомендовали оставаться дома.
Игнат Далакян 2024-01-18 07:09:01
© Фото: Павел Колядин, РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Белгороде. Жителям города рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом говорится в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», - сообщил глава города.

Вячеслав Гладков рекомендовал жителям города укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он.

Позднее губернатор области написал, что сигнал отменен.

Ранее сигнал о ракетной опасности в Белгороде объявляли вчера. Жителей города просили укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

#в стране и мире #белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #ракетная опасность
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»