Уничтожение командного пункта ВСУ показали из кабины летчиков Ка-52

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Южной» группировки войск уничтожили командный пункт противника. Видео показало Министерство обороны России.

После того, как экипажи вертолетов Ка-52 «Южной» группировки войск получили полетное задание и координаты целей, они вышли в район выполнения огневых задач.

Экипажи российских вертолетов Ка-52 выполняли боевую задачу, передвигаясь на минимальной высоте. Вертолетчики вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по укрепленному командному пункту украинских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами.

После применения авиационных средств поражения российские летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.

Группы передовых авиационных наводчиков «Южной» группировки войск обеспечили наведение авиации на цель на Донецком направлении.

Применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

После выполнения боевой задачи экипажи вертолетов вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны России показывало, как ударная группа армейской авиации поразила командный пункт украинских боевиков под Сватово. Во время боевого вылета экипаж Ка-52 «Аллигатор» применил авиационные средства поражения по командному пункту ВСУ, который вскрыла разведка.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.