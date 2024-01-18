Пленный боец ВСУ рассказал, что военные платят деньги, чтобы не идти в окопы

Рулевой моторист 36-й бригады морской пехоты ВСУ Петр Котельник рассказал об избиениях в рядах украинской армии и процветающем взяточничестве. Видео опубликовало Минобороны России.

Котельник пришел в военкомат после того, как его сестре начали угрожать, что заберут ее мужа в случае, если он не явится. В июле 2022 года его повезли в больницу на медкомиссию.

«Зашли в один кабинет, там мне везде проставили, что я годен, вручили военный билет», - рассказывает военнопленный.

После мобилизации боец ВСУ был направлен в населенный пункт Первомайское, где должен был проходить военную подготовку, однако ее не было. По словам Петра, он ни разу не был на стрельбище, а те, кого брали на полигон, могли проходить до 40 километров за день.

«Подготовку вообще никакую не проходил военную, срочную службу тоже не проходил. Там изучал медицину - жгуты накладывали да водку пили, больше ничего не делали», - говорит украинец.

Котельника прикомандировали из взвода обеспечения к десантной группе в наказание за пьянство. До этого его поставили перед выбором - или служить лодочником, или его бросят в окопы. Военнопленный также рассказал, что сослуживцы платили деньги, чтобы не оказываться на передовой или за возможность пойти в отпуск.

Во время попытки десанта через Днепр военнослужащий видел огромное количество поврежденных быстроходных лодок и трупов. Возле точки высадки лодка сломалась, из-за чего он не смог эвакуировать боевиков из-под обстрела и все разбежались в разные стороны. Он отстал, побежал не в ту сторону и сдался в плен.

Сейчас, когда он уже находится на территории Российской Федерации, Петр не понимает, почему его сослуживцы боятся сдаваться. Плен - это единственная возможность сохранить себе жизнь, считает он теперь.

«Этот конфликт развязал Запад. Нас бросают как мясо, мы не нужны Украине просто-напросто. От нас избавляются как от нации», - говорит Петр.

В настоящее время Котельник хочет остаться в России. Он понимает, что руководство Украины своим политическим курсом допустило очень много ошибок и преступлений, в том числе уничтожив огромное количество мирного населения Донбасса с 2014 года.

Ранее другой сдавшийся в плен украинец рассказал о серьезных потерях в рядах ВСУ. По его рассказам, его рота не была до конца укомплектована, а когда он принял решение сдаться, из 15 человек их оставалось лишь двое.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.