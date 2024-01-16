Пленный Яковлев рассказал, что из 15 человек в роте ВСУ осталось только двое

Уроженец города Вилково Одесской области Александр Яковлев - один из украинцев, сдавшихся в плен на Запорожском направлении. Ранее Минобороны России показало кадры со сдающимися украинцами.

Яковлев рассказал о серьезных потерях в рядах ВСУ. По словам мужчины, убитых даже никто не забирает с поля боя.

«У нас рота была не собрана до конца. Нас было 15 человек, осталось двое. Уже этой роты и нет», - признался он.

Александр рассказал, как попал в плен. Он находился на наблюдательном пункте вместе с сослуживцами. Когда начался обстрел Яковлев с товарищами покинули позицию, но командир снова отправил их на наблюдательный пункт и запретил отступать.

На позициях уже были погибшие. Яковлев вместе с сослуживцами решили сохранить жизнь и сложить оружие, поэтому направились в сторону позиций ВС РФ, где и сдались в плен.

Другой пленный Олег Машталин рассказал о беспорядках в военкоматах на Украине. Служить забирают всех мужчин без разбора, людей ловят на улицах и в магазинах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.