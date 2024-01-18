ВСУ потеряли более 200 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал об отражении бойцами ВС РФ при поддержке артиллерии трех атак штурмовых групп ВСУ в районе Торского участка и населенного пункта Червоная Диброво на Краснолиманском направлении.

В ходе выполнения боевых задач российские военнослужащие нанесли поражение 5-й бригаде нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили более 40 расчетов украинской полевой артиллерии и уничтожили БПЛА боевиков.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», - сообщил Савчук.

Накануне российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в районе Червоной Дибровы и Григоровки на Краснолиманском направлении. Также бойцы ВС РФ при поддержке артиллерии отбили четыре атаки ВСУ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.