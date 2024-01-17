МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Солнцепеки» ВС РФ уничтожили 6 опорников ВСУ на Краснолиманском направлении

Всего противник за сутки потерял восемь единиц техники на Краснолиманском направлении.
2024-01-17 06:58:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ в районах Червоного, Деброво и Ямполовки на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Силами мотострелковой бригады при поддержке артиллерии были отражены атаки 63-й механизированной бригады, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Червоное, Деброво и Григоровки, ударами российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» были также уничтожены шесть опорных пунктов ВСУ.

«Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», - сообщил Савчук.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» на Краснолиманском направлении. Бойцы ВС РФ прикрывали российских штурмовиков, уничтожая ударные и разведывательные беспилотники ВСУ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #спецоперация #потери ВСУ #краснолиманское направление #ТОС-1 «Солнцепек»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»