The Economist: каждый пятый боевик ВСУ дезертирует с передовой

Падение морального духа в ВСУ привело к тому, что украинские военные массово стали дезертировать из частей. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

Отмечается, что в стране между народом, ВСУ и правительством растет недоверие. В связи с этим власти едва набирают «две трети» от запланированного количества в рамках мобилизации. Отмечается, что подорванный моральный дух в рядах ВСУ приводит к тому, что каждый пятый военный самовольно покидает позиции, пишет RT.

В материале отмечается, что несмотря на это, у ВСУ есть силы и вооружение, чтобы противостоять РФ. Однако приблизительно через полгода, Киев может столкнуться с нехваткой людей и оружия.

Ранее украинский военнопленный рассказал о 30 случаях дезертирства из состава двух рот.