Украинский пленный рассказал о 30 случаях дезертирства из двух рот

Взятый в плен военнослужащий инженерно-саперной роты 41-й бригады ВСУ Владимир Бабич рассказал, что знает примерно о 30 случаях дезертирства из состава двух рот. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Бабич был пойман сотрудниками военкомата у магазина. Ни о какой медкомиссии речи не шло - мобилизованным просто выдали готовые медицинские документы с положительными заключениями о годности к службе.

«Это не наша война! Политики нас давят, вылавливают на улицах», - убежден пленный.

Подготовку Бабич не проходил. Через сутки он уже оказался на распределительном пункте, откуда вскоре был отправлен на передний край.

«Про командование не могу ничего хорошего сказать. Потому что никакой конкретики. Тут ты хлопцам готовишь кушать - тут ты попадаешь на позицию. Соответствия нету никакого - обучения у тебя нету, ничего нету», - констатировал он.

По словам командиров, Бабич с сослуживцами должны были «постоять на позиции», где их вскоре должны были поменять, чего не произошло.

«Когда были на позиции - было очень страшно», - признался пленный.

Владимир признался, что видел, как погибали сослуживцы на поле боя, не хочет повторить их участи, желает жить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.