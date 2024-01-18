Бойцы группировки «Восток» уничтожили опорник врага огнем из «Мста-Б»

Украинские боевики на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли 75 единиц живой силы и два орудия, в том числе САУ «Гвоздика». Под огнем подразделений группировки «Восток» оказались силы сразу трех бригад ВСУ. На этом участке активно бьют по врагу расчеты тяжелых гаубиц «Мста-Б».

Короткими перебежками сквозь густую зимнюю лесопосадку наша съемочная группа движется в сторону огневых позиций. Только что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» получил координаты целей.

Артиллерийские дуэли здесь интенсивные. До украинских блиндажей и окопов - около 4 км. Поэтому бойцы группировки «Восток» с особой тщательностью подходят к маскировке огневой позиции. Даже вблизи орудия отличить ствол гаубицы от «облысевшей» зимой ольхи или осины удается с трудом.

Точность буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» в мире ствольной артиллерии сравнима со снайперской винтовкой. Пока наши артиллеристы бьют по позициям боевиков, их работу с воздуха корректируют расчеты БПЛА.

Расчет БПЛА фиксирует уничтожение опорного пункта. На опубликованных кадрах можно увидеть, как позиции украинской пехоты в лесополосе дымятся от ударов осколочно-фугасных снарядов нашей армии.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Низкодубова.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета «Мста-Б» под Артемовском. Точным попаданием наши артиллеристы уничтожили 120-мм миномет ВСУ.