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В Барнауле загорелся гаражный бокс на площади 800 «квадратов»

Существует риск распространения огня на соседние здания.
Глеб Владовский 2024-11-08 04:50:28
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС РФ

В Барнауле произошло возгорание гаражного бокса на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.

«Сохраняется угроза распространения огня на соседние строения. К месту пожара выдвинулся пожарный поезд», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в ликвидации последствий на месте происшествия задействованы 41 специалист  и 12 единиц техники. Кроме того, в сильном задымлении работают семь звеньев газодымозащитной службы.

Информации о пострадавших нет.

#в стране и мире #пожар #Алтайский край #Барнаул
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