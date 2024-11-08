В Барнауле загорелся гаражный бокс на площади 800 «квадратов»

В Барнауле произошло возгорание гаражного бокса на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.

«Сохраняется угроза распространения огня на соседние строения. К месту пожара выдвинулся пожарный поезд», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в ликвидации последствий на месте происшествия задействованы 41 специалист и 12 единиц техники. Кроме того, в сильном задымлении работают семь звеньев газодымозащитной службы.

Информации о пострадавших нет.