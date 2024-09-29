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Площадь пожара на мебельной фабрике Барнаула достигла 6000 «квадратов»

На месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники.
Мария Зайцева 2024-09-29 15:47:21
© Фото: МЧС РФ © Видео: @incident22, Telegram

В Барнауле загорелась шестиэтажная мебельная фабрика, площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

О пожаре площадью 1000 «квадратов» стало известно в 13.20 по московскому времени. На тот момент уже спасли одного человека из здания, на место прибыли 37 специалистов и 10 единиц техники, включая пожарный поезд.

В здании работают семь звеньев газодымозащитников, то есть групп специалистов для тушения пожаров в среде непригодной для дыхания.

«Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами», - говорится в сообщении.

Спустя два часа после начала пожара на место прибыло больше пожарных и техники, на данный момент там работают 68 специалистов и 20 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #МЧС России #Барнаул #мебельная фабрика
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