Ученые из Кембриджа обнаружили самую старую из когда-либо найденных черных дыр

Группа ученых Кембриджского университета обнаружила самую древнюю черную дыру во Вселенной из когда-либо найденных. Ее возраст превышает 13 миллиардов лет, что совпадает со временем образования Вселенной. В исследовании приняли участие ученые из Великобритании, Италии, Германии, Испании, США и других стран. Его результаты опубликованы в научном журнале Nature.

«Было предложено множество теорий, описывающих образование зародышей черных дыр в ранней Вселенной и объясняющих появление очень массивных черных дыр, которые наблюдались в первый миллиард лет после Большого взрыва», - поясняется в статье.

Для работы ученые использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Утверждается, что черная дыра возникла спустя 400 миллионов лет после Большого взрыва.

Вместе с этим, исследователи подвергли сомнению ранее существовавшие предположения о формировании и росте черных дыр из-за массивности обнаруженной черной дыры.

По их мнению, если бы эта дыра росла «ожидаемым образом», то недавно обнаруженной черной дыре потребовалось бы около миллиарда лет, чтобы достичь наблюдаемого размера. Но, добавили ученые, Вселенной еще не исполнилось миллиарда лет, когда открыли эту черную дыру.

Предполагается, что обнаруженная черная дыра очень интенсивно поглощает материю из галактики GN-z11, и, скорее всего, наносит ей вред.

В конце 2021 года за пределами Млечного Пути исследователи впервые нашли черную дыру звездной массы. Ее обнаружили в Большом Магеллановом облаке, соседней с Млечным Путем галактике, в звездном скоплении NGC 1850.

Она состоит из тысяч звезд и расположена на удалении примерно 160 тысяч световых лет от Земли и примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца.