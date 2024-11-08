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Су-25 поразили замаскированную технику и боевиков ВСУ в Курской области

Российские экипажи самолетов Су-25 выполнили пуски ракет по противнику с малых высот.
2024-11-08 05:33:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в курском приграничье. Кадрами работы поделилось Министерство обороны России.

Штурмовая авиация выполнила пуски ракет с малых высот.

После поражения целей экипажи самолетов выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Российской оборонное ведомство отметило, что в результате боевого применения Су-25 уничтожили замаскированную технику и личный состав украинских боевиков.

Специалисты инженерно-технического состава после возвращения экипажей выполнили работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее летчики Су-25 рассказали о талисманах и ритуалах перед вылетом. Так, например, инженер авиационного комплекса поделился, что техник перед самим вылетом должен погладить самолет.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#авиация #армия #самолеты #Су-25 #Курская область #ВСУ
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