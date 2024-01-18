Бойцам группировки «Центр» устроили богослужение с иконой «Спас Нерукотворный»

В преддверии Крещения Господня к военнослужащим в зоне СВО приехал главный священник группировки войск «Центр» с иконой «Спас Нерукотворный», чтобы бойцы смогли помолиться перед ней. Видео его посещения публикует МО РФ.

​Старший священник протоиерей Николай Гвоздев рассказал, что военнослужащим икона дает утешение и духовные силы. По его словам, это напоминает им о том, что Господь защитит их в сложный момент.

«Он дает утешение, духовные силы и веру, что Господь всегда поможет, защитит и сохранит в трудную минуту. Образ передан Верховным главнокомандующим России - нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, всем военнослужащим Вооруженных сил России. Образ возится военными священниками непосредственно на позиции», - сообщил священник.

Действие происходило в полевом храме, который построили сами военнослужащие. Помимо молитв, протоиерей провел исповедь и причастие всех желающих. В конце священник пожелал всем присутствующим удачи, здоровья и вернуться домой с победой.

Ранее в зону СВО приехал иерей Олег. В канун Рождества он провел для бойцов праздничное богослужение прямо на передовой.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.