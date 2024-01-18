Танкисты группировки «Центр» уничтожили площадную цель у Торского выступа

На Краснолиманском направлении мотострелковое подразделение группировки войск «Центр» продолжает боевую работу, уничтожая противника в районе Торского выступа. Минобороны РФ показало, как наши военнослужащие уничтожают площадные цели.

Получив данные о размещении крупных групп противника в лесополосе, на закрытую огневую позицию выдвинулся танковый взвод мотострелкового подразделения на Т-80 БВМ. Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш на точку и выполнили серию выстрелов по площадной цели в лесополосе, занятой украинскими националистами.

«При стрельбе из трех-четырех танков происходит накрытие очень большой площади, то есть не нужно использовать корректировщика, разлет снарядов достаточно большой. При такой стрельбе мы накрываем поле 500 на 500 метров», - рассказал командир танковой роты с позывным «Мерен».

Танковый взвод непрерывно ведет огонь, чтобы измотать противника и сорвать его действия на позиции. Групповой обстрел площадных целей мешает врагу эффективно использовать обстреливаемый район - у него нет возможности совершить ротацию, труднее подвозить боеприпасы, восстанавливать позиции, а его дежурные силы не могут отдохнуть.

В ходе боевой работы танкистов группировки войск «Центр» подразделения украинских вооруженных формирований потеряли опорный пункт, склад с боеприпасами и группу фортификации.

Ранее российские «Грады» уничтожили пехоту украинских боевиков в укреплениях на Купянском направлении. Удар наносился ночью, на кадрах объективного контроля зафиксирована работа наших РСЗО.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.