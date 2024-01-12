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Российские «Грады» уничтожили пехоту ВСУ в укреплениях на Купянском направлении

Удар наносился ночью, и поражение целей подтвердили кадры объективного контроля. Их в реальном времени получили при помощи беспилотного летательного аппарата.
2024-01-12 10:38:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские боевые машины РСЗО «Град» ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

«Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО "Град" на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени. 

Старший офицер батареи с позывным Метиз заметил, что после получения координат огонь реактивных систем залпового огня открывается уже через несколько минут. Он добавил, что боевые задачи выполняются постоянно - как днем, так и ночью. 

Ранее сообщалось, что российские десантники разгромили позиции врага на правом берегу Днепра при помощи 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#артиллерия #РСЗО #Град #СВО #Купянское направление
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